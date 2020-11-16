«سيتي بنك» تتوقع هبوط الدولار 20% بسبب «لقاح كورونا»

المصدر: لندن-رويترز

قال سيتي بنك اليوم إن توزيع لقاحات على نطاق واسع لمحاربة جائحة فيروس كورونا والتيسير النقدي الجاري في الولايات المتحدة قد يتسببان في إضعاف الدولار الأمريكي بما يصل إلى 20 % العام القادم.

وقالت مودرنا اليوم إن لقاحها التجريبي أثبت فعالية بنسبة 94.5 % في منع الإصابة بكوفيد-19، لتصبح ثاني شركة أمريكية في أسبوع تعلن عن نتائج تفوق بكثير التوقعات.

ويستند سيتي بنك في رأيه أيضا إلى مراهنات على أن البنك المركزي الأمريكي سيواصل سياسة نقدية تيسيرية حتى إذا ارتفعت توقعات التضخم مع تعافي الاقتصاد.

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