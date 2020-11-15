بكين تتوقع 300 مليون عملية توصيل خلال أسبوع «عيد العزاب»

المصدر: بكين - شينخوا

ستتعاطى بكين مع ما يقدر بـ300 مليون عملية توصيل سريع خلال أسبوع عيد العزاب الذي بدأ من 11 نوفمبر حتى 16 نوفمبر الجاري، وفق ما ذكرت مديرية البريد ببلدية بكين.

وتوقعت القيام بعمليات تسليم يصل أقصاها يومياً إلى 28 مليون عملية، وهو تقريباً ضعف القدرة المتوسطة للتسليم خلال الأيام العادية.

واستعداداً لذروة عمليات التسليم، قامت الشركات المعنية مسبقاً بحشد قوتها العاملة وتحسين شبكتها للتوصيل السريع، مع إضافة أكثر من 5100 عامل توصيل و1400 مركبة في المدينة.

وتظهر البيانات أن شركات التوصيل السريع في بكين تعاطت مع 1.74 مليار طرد وسلمت 2.21 مليار طرد خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة 9 بالمئة و4.9 بالمئة على الترتيب، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

وكان هناك ما متوسطه 106 عمليات توصيل سريع لكل فرد في بكين خلال تلك الفترة، وهو ما يعادل 2.3 ضعف المتوسط على مستوى البلاد.

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