المؤشر السعودي يواصل الصعود

المصدر: دبي - رويترز

أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية بالخليج مرتفعة اليوم وقادت البورصة السعودية الاتجاه الصعودي، بينما تراجع المؤشر المصري مخالفاً الاتجاه العام.

وصعد المؤشر السعودي القياسي 0.8 بالمئة، تقوده قفزة 5.1 بالمئة في سهم السعودية للكهرباء وزيادة 1.4 بالمئة لسهم مصرف الراجحي. وأظهرت بيانات رسمية اليوم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بالسعودية 5.8 بالمئة في أكتوبر مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، في زيادة طفيفة عن معدل سبتمبر البالغ 5.7 بالمئة.

وصعد مؤشر سلطنة عمان 0.4 بالمئة إلى 3641 نقطة، وتراجع مؤشر مصر 0.6 بالمئة إلى 10953 نقطة، فيما هبط مؤشر الكويت 1.8 بالمئة إلى 5992 نقطة، وتراجع مؤشر البحرين 0.6 بالمئة إلى 1440.

وحققت أسواق الخليج مكاسب الأسبوع الماضي عقب تطورات إيجابية للقاح «كوفيد 19»، مما عزز الآمال بتعافٍ اقتصادي عالمي أسرع من التوقعات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز