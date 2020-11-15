بوينغ: الصين تتجه لتصبح أكبر سوق طيران مدني في العالم

المصدر: دبي - وائل الخطيب

من المنتظر أن تصبح الصين قريباً أكبر سوق للطيران المدني في العالم مع نمو قوي على الرغم من التحديات على المدى القريب، وفق أحدث توقعات بوينغ للأسواق.

ووفقاً لتوقعات بوينغ السنوية للسوق الصيني، من المنتظر أن تستحوذ شركات الطيران الصينية على 8600 طائرة جديدة بقيمة 1.4 تريليون دولار على مدار الأعوام العشرين القادمة.

وبحسب موقع «Ecns wire» الرسمي لخدمة أخبار الصين، فإن التوقعات تعكس تعافياً قوياً متوقعاً للسوق الصيني في أعقاب «جائحة كوفيد 19». وتتوقع بوينغ أيضاً أن السوق الصيني سيولد طلبات على خدمات الطيران التجاري بقيمة 1.7 تريليون دولار و750 طائرة شحن جديدة ومحولة على مدار العشرين عاماً القادمة.

وحققت الصين انتعاشاً ملحوظاً في قطاع الطيران المدني مع سيطرة الحكومة الفعالة على الوباء والاقتصاد المرن، وفقاً لريتشارد وين، العضو المنتدب للتسويق الصيني في شركة بوينغ للطيران التجاري، الذي شدد على القول إن محركات النمو الأساسية في الصين لا تزال مرنة وقوية، على الرغم من التأثير الشديد لجائحة كوفيد 19 على كافة أسواق الركاب في جميع أنحاء العالم.

وقال الموقع إن صناعة الطيران المدني في الصين، باعتبارها رائدة في تعافي النقل الجوي العالمي، حققت تقدماً مستمراً في المؤشرات الرئيسية. وقد حافظت الصين على مركزها كثاني أكبر سوق للطيران المدني في العالم، مع 660 مليون رحلة ركاب في عام 2019، وفقاً لإحصاءات إدارة الطيران المدني الصينية.

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