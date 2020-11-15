دول آسيا والمحيط الهادئ توقع على أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم

المصدر: وكالات

بعد ثماني سنوات من المفاوضات، وقعت دول آسيا والمحيط الهادئ أخيرا اليوم الأحد على أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم خلال قمة افتراضية استضافتها هانوي ، حسبما أعلن رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك.

ووقّعت 15 دولة اتفاقا تجاريا آسيويا واسع النطاق يشكّل خطوة ضخمة للصين باتّجاه تعزيز نفوذها.

ويشير محللون إلى أن اتفاق "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" الذي يضم عشر دول في جنوب شرق آسيا إلى جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا هو أكبر اتفاق تجاري في العالم لجهة إجمالي الناتج الداخلي لمجموع الدول المنضوية فيه.

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