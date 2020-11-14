النفط يرتفع 9 % أسبوعياً

المصدر: (طوكيو - رويترز)

نزلت أسعار النفط أمس إذ تتعرض لضغوط جراء مخاوف حيال تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي وطلب الوقود بسبب زيادة الإصابات بـ«كوفيد 19»، لكن السوق تظل على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بدعم من آمال بشأن لقاح. ونزل خام برنت 1% إلى 43.02 دولاراً للبرميل، بعد أن انخفض 0.6% الخميس.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.6% إلى 40.46 دولاراً للبرميل، بعد أن خسرت 0.8% الخميس. وخلال الأسبوع، يتجه الخامان القياسيان لارتفاع بنحو 9%.

وفرضت بيانات حكومية أمريكية ضغطاً إضافياً على الخام، إذ زادت مخزونات النفط في الولايات المتحدة 4.3 ملايين برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع انخفاض متوقع 913 ألف برميل. وقال كويتشي موراكامي المحلل لدى دايتشي كوموديتيز: يجني المستثمرون الأرباح من موجة ارتفاع في الآونة الأخيرة إذ تثبط التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي المعنويات في ظل زيادة حادة لحالات فيروس كورونا.

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