كوريا للطيران تدرس استحواذاً محتملاً على آسيانا

المصدر: سول - د ب أ

تدرس شركة الطيران الوطنية الكورية الجنوبية «كوريا للطيران» استحواذاً محتملاً على شركة أسيانا الجوية، حسبما قالت الشركة في بيان، رداً على تقارير وسائل الإعلام المحلية في هذا الصدد. ولم تقدم الشركة المزيد من التفاصيل، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت شركة هانجين، وهي الشركة الأم لكوريا للطيران، إنها سوف تدرس عملية الاستحواذ تلك إذا ما قدم مقرضو الشركة مقترحاً رسمياً، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وجاءت تصريحات هانجين رداً على تقارير عن أن بنك التنمية الكوري الذي تديره البلاد اقترح الاستثمار في أسهم سوف يتم إصدارها من جانب هانجين، وأن الشركة القابضة هانجين جروب سوف تستخدم الأموال لشراء الشركة المثقلة بالديون، بحسب يونهاب.

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