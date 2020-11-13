تراجع مبيعات «فولكس فاغن» في أكتوبر

المصدر: برلين - د ب أ

أعلنت شركة «فولكس فاغن» الألمانية لصناعة السيارات اليوم الجمعة أن مبيعات سياراتها تراجعت مرة أخرى في أكتوبر الماضي، بعد فترة استقرار طفيفة في سبتمبر. وذكرت الشركة أن عمليات التسليم في جميع أنحاء العالم انخفضت بنسبة 4.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 903 آلاف و200 سيارة.

يأتي ذلك بعد أن انتعشت المبيعات في أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم بشكل طفيف في سبتمبر الماضي، مع زيادة بنسبة 3.3%. وكانت الأشهر السابقة اتسمت بتقلبات على خلفية جائحة كورونا.

ومن المحتمل أن يكون الانتعاش تأثر بضعف عمليات التسليم في الصين، التي تمثل أكبر سوق لفولكس فاغن، حيث تراجعت مبيعات الشركة هناك بنسبة 3.3% الشهر الماضي.

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