نمو أقل لاقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث

المصدر: بروكسل - رويترز

كشف تقرير ثانٍ من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن اقتصاد منطقة اليورو قفز بوتيرة أقل قليلاً من المُعلن سابقاً في الربع الثالث مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، مما تمخض عن انكماش أكبر على نحو طفيف على أساس سنوي.

وقال يوروستات، إن الناتج الاقتصادي لدول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة ارتفع 12.6 % على أساس فصلي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، في مراجعة نزولية من قفزة 12.7 % أُعلنت في 30 أكتوبر.

ويعني ذلك أنه على أساس سنوي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 4.4 % في الربع الثالث، بدلاً من 4.3 % في الإعلان السابق.

والارتفاع الفصلي للنشاط نتيجة لإعادة فتح الاقتصادات بعد إجراءات العزل العام في أول فصلين من العام، والتي فُرضت لإبطاء انتشار جائحة «كوفيد 19».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز