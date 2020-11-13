النفط يرتفع وزيادة المخزونات الأمريكية تكبح المكاسب

المصدر: نيويورك - رويترز

صعدت أسعار النفط بفعل آمال متنامية في أن يتراجع كبار المنتجين في العالم عن زيادة مزمعة في الإمدادات، لكن ارتفاعاً لم يكن متوقعاً في مخزونات الخام الأمريكية كبح المكاسب.

وارتفع خام برنت 34 سنتاً بما يعادل 0.8% إلى 44.14 دولاراً للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتاً أو 1% إلى 41.86 دولاراً.

وتقلصت مكاسب الأسعار بعدما أظهرت بيانات للحكومة الأمريكية ارتفاع مخزونات الخام 4.3 ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 488.7 مليون برميل. وكان المحللون توقعوا تراجعاً قدره 913 ألف برميل.

وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاغو: «رقم الخام الرئيسي كان صادماً لأن معظم الناس كانوا يتطلعون إلى تراجع.. يضعف ذلك سوق النفط بعض الشيء».

لكن عقود الخامين تظل في طريقها لتسجيل زيادة لليوم الرابع على التوالي بدعم الآمال في إمكانية السيطرة على جائحة كوفيد-19 بعدما كشفت بيانات أن لقاحاً تطوره فايزر وبيونتك فعال بنسبة 90%. بيد أن وكالة الطاقة الدولية قالت إن من غير المرجح أن يتلقى الطلب العالمي على النفط دعماً واضحاً من استخدام اللقاح قبيل مرور فترة طويلة من 2021.

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