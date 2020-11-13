الصندوق السيادي السعودي يعتزم ضخ 40 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد 2021-2022

المصدر: الرياض - رويترز

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن صندوق الثروة السيادي للمملكة، صندوق الاستثمارات العامة، سيضخ 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنوياً في الاقتصاد في 2021 و2022، حسبما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

والصندوق هو الأداة الرئيسية لتعزيز الاستثمارات السعودية في الداخل والخارج مع سعي ولي العهد إلى تنويع موارد اقتصاد المملكة الذي يعتمد على النفط في إطار استراتيجيته "رؤية 2030".

وقال الأمير محمد بن سلمان، في تصريحات بثتها الوكالة الرسمية: "أصبح صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي.. تنويع الإيرادات مهم وحيوي لاستدامة الدولة، ونعمل على ذلك بجدية من خلال استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، ودعم قطاعات جديدة مثل السياحة والرياضة والصناعة والزراعة والنقل والفضاء والتعدين وغيرها".

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