أحمد بن سعيد يرحب بقرار بريطانيا بشأن المسافرين القادمين من الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

أعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عن ترحيبه بالقرار الذي أصدرته السلطات المعنية في المملكة المتحدة بشأن إدراج المسافرين القادمين من الإمارات إلى المملكة ضمن قائمة المسافرين المتمتعين بإعفاء من شرط الخضوع للحجر الصحي الإلزامي.

وغرد سموه عبر حسابه الشخصي على «تويتر» معرباً عن ترحيبه بالقرار: «نرحب بقرار المملكة المتحدة بإضافة الإمارات إلى قائمة الدول التي يتمتع المسافرون القادمون منها إلى المملكة بإعفاء من شرط الحجر الصحي. يُعَدُّ القرار تطوراً إيجابياً للعديد من الناس في الإمارات الذين يتطلعون إلى قضاء أوقات مع أفراد عائلاتهم وأصدقائهم في المملكة المتحدة، والعكس صحيح».

وأضاف سموه: «ويعَدُّ القرار أيضاً اعترافاً بالتجاوب الفعال من جانب الإمارات في احتواء الجائحة. ونعتقد أن هذه الخطوة ستفيد قطاعي الأعمال والسياحة. وطيران الإمارات مستعدة لإعادة تشغيل المزيد من الرحلات بين دبي والمملكة المتحدة لتلبية طلبات المسافرين».

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