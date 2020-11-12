الأسهم العالمية تواصل الانتعاش والمؤشر الياباني عند قمة 29 عاماً

المصدر: نيويورك - رويترز

ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس، بدعم التوصل إلى لقاح فعّال لـ«كوفيد 19»، وإمكانية تعافٍ اقتصادي أسرع من المتوقع، وصعدت الأسهم الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر داو جونز 103.43 نقاط بما يعادل 0.36% إلى 29524.35 نقطة، وزاد ستاندرد أند بورز 17.69 نقطة أو 0.50% مسجلاً 3563.22 نقطة، وتقدم ناسداك 102.79 نقطة أو 0.89% إلى 11656.65 نقطة.

وارتفع سهم «آبل» 0.8% وزاد «نتفليكس» 0.3%، كما صعد سهما «فيسبوك» و«أمازون» 0.8% و0.9% على الترتيب. وأوروبياً ارتفعت الأسهم للجلسة الثالثة على التوالي، وربح مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، ليرفع المكاسب منذ بداية الأسبوع إلى 5%، ونزل سهم بنك إيه.بي.إن أمرو الهولندي 3.4%.

وصعد مؤشر نيكاي الياباني ليغلق عند مرتفع جديد في 29 عاماً، على زيادة 1.78% عند 25349.6 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى عند الإغلاق منذ يونيو 1991، وربح مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.66% ليسجل 1723.65 نقطة.

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