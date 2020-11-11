15 دولة توقع اتفاق تجاري آسيوي ضخم الأحد المقبل

المصدر: بانكوك-د ب ا

قال وزير التجارة والصناعة الماليزي محمد ازمين على، إن 15 دولة سوف توقع اتفاق آسيا-المحيط الهادي التجاري الضخم الذي طال انتظاره.

وأضاف على «توقيع الاتفاق الأحد المقبل سوف يظهر للعالم أن دول رابطة جنوب شرق آسيا (الاسيان) مع شركائها تقول لا للحمائية ونعم للتجارة الحرة»، وذلك في إشارة إلى اتفاق التجارة الحرة الذي يطلق عليه الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.

وتضم الشراكة، التي كان يتم العمل على التوصل لصياغة نهائية لها منذ ثمانية أعوام، استراليا والصين واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية ودول الآسيان العشرة.

وقال نجوين قوك دونج نائب وزير الخارجية الفيتنامي إن الاتفاق سوف «يوفر زخما للتجارة الإقليمية».ومن المقرر أن يتم توقيع الاتفاق خلال قمم النصف سنوية للأسيان والقمم المرتبطة بها، التي تترأسها فيتنام.وسوف تركز القمم، التي سوف تستمر من يوم غد الخميس حتى الأحد المقبل، على جائحة كورونا.وسوف يتم تمثيل الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية في بعض المباحثات، التي ستجرى عبر شبكة الانترنت.

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