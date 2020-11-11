«لاغارد» تحذر من تعافي اقتصادي «متقلب» رغم توافر اللقاح

المصدر: فرانكفورت-أ ف ب

حذرت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الأربعاء من أن الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو قد يكون «متقلبا» رغم الأخبار «المشجعة» حول التوصل إلى لقاح ضد كوفيد-19.

وقالت المسؤولة الأوروبية خلال منتدى سنوي حول المصارف المركزية نُظم عبر الفيديو، «لا يزال من الممكن أن نواجه دورات متكررة لتفشي الفيروس وتشديد القيود حتى تتحقق مناعة واسعة النطاق».

وأضافت «رغم أن الأخبار الأخيرة حول اللقاح مشجعة، يمكن ألا يكون التعافي خطيّا، بل بالأحرى متلقبا».

وجاء ذلك غداة إعلان شركتي «فايزر» و«بيونتيك» أن تجارب لقاحهما ضد كوفيد-19 أظهرت فعالية بنسبة 90 %.

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