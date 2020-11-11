مصر تخفض رسوم مرور السفن السياحية في «قناة السويس» 50 %

المصدر: القاهرة-رويترز

قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، إن الهيئة ستخفض رسوم عبور السفن السياحية في القناة بما قد يصل إلى 50 % بشرط توقف السفينة ما لايقل عن 48 ساعة في مينائين على الأقل من الموانيء المصرية.

وأضاف ربيع أن الهدف من خفض رسوم السفن السياحية العابرة من قناة السويس هو تقديم «كافة التسهيلات والتيسيرات التي تهدف إلى تشجيع السفن السياحية للتوقف في الموانيء المصرية المطلة على ساحل البحر الأحمر والبحر المتوسط».

تسببت إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد التي فُرضت في مارس في توقف شبه تام لقطاع السياحة المصري الذي يسهم بما بين 12 و15% في الناتج المحلي الإجمالي.

لكن تقرر في مايو السماح للفنادق بالعمل من جديد مع تحديد نسب الإشغال عند 25 % ثم زيادتها إلى 50 %، في حين استؤنفت رحلات الطيران مطلع يوليو.

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