مصر.. هيئة قناة السويس تخفض رسوم مرور السفن السياحية

المصدر: البيان الإلكتروني

قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، الأربعاء، إن الهيئة ستخفض رسوم عبور السفن السياحية في القناة بما قد يصل إلى 50 بالمئة بشرط توقف السفينة ما لايقل عن 48 ساعة في مينائين على الأقل من الموانئ المصرية.

وأضاف ربيع في بيان صحفي أن الهدف من خفض رسوم السفن السياحية العابرة من قناة السويس هو تقديم "كافة التسهيلات والتيسيرات التي تهدف إلى تشجيع السفن السياحية للتوقف في الموانئ المصرية المطلة على ساحل البحر الأحمر والبحر المتوسط". وفقا لسكاي نيوز.

وتسببت إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد التي فُرضت في مارس في توقف شبه تام لقطاع السياحة المصري الذي يسهم بما بين 12 و15 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي.

لكن تقرر في مايو السماح للفنادق بالعمل من جديد مع تحديد نسب الإشغال عند 25 بالمئة ثم زيادتها إلى 50 بالمئة، في حين استؤنفت رحلات الطيران مطلع يوليو الماضي.

وكانت هيئة قناة السويس في مصر أعلنت التبرع بـ10 ملايين جنيه، للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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