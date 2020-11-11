«أرامكو» تثبت أسعار البنزين في نوفمبر

المصدر: الرياض-د ب أ

أعلنت شركة أرامكو السعودية ثبات أسعار البنزين في المملكة، المنتج الأول للنفط في العالم، بدءا من اليوم الأربعاء 11 نوفمبر وحتى العاشر من شهرديسمبر المقبل، مقارنه بشهر أكتوبر الماضي.

وأعلنت أرامكو أسعار البنزين المُحدثة لشهرنوفمبر 2020 حيث حددت سعر بنزين 91 عند 1.44 ريال للتر، وسعر بنزين 95 عند 1.58 ريال للتر على أن يبدأ التطبيق اليوم.

وكانت أرامكو حددت في أكتوبر الماضي سعر بنزين 91 بسعر 44ر1 ريال، وبنزين 95 بسعر 59ر1 ريال.

ويتم تعديل أسعار منتجات الطاقة وفقًا لإجراءات «حوكمة» تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، علمًا بأنَّ الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير، ارتفاعًا وانخفاضًا، تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وكانت الشركة أعلنت في شباط/فبراير الماضي، تعديل فترة المراجعة الدورية للأسعار من ربع سنوية إلى شهرية حيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والتطبيق يكون صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات «حوكمة» تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وتوفر أرامكو جميع أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات، إذ يتوافر وقود البنزين بنوعيه 91 و95؛ لتلبية احتياجات السيارات التي تعمل على البنزين، كما يتوافر أيضًا وقود الديزل للشاحنات والمركبات الأخرى.

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