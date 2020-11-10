الاسترليني يصعد 1% مقابل اليورو بدعم آمال اللقاح وبريكست

المصدر: لندن - رويترز

دفعت آمال أن لقاحاً لفيروس كورونا سيعيد الاقتصاد البريطاني إلى مساره الجنيه الاسترليني للصعود بما يصل إلى 1% أمام اليورو. ولقي الاسترليني دعماً أيضاً من تعليقات من مسؤولين بحكومة المملكة المتحدة أن اتفاقاً للتجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد بريكست أصبح وشيكاً، وهو ما يغذي الآمال أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق بحلول نهاية العام.

وجرى تداول الاسترليني عند 89.35 بنساً لليورو مرتفعاً 0.40% بعد أن كان قفز 1% في وقت سابق إلى 88.85 بنساً. وصعد الاسترليني 0.46% أمام العملة الأمريكية إلى 1.3221 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في شهرين عند 1.3278 دولار.

وقال محللون إن الاسترليني قد يصل إلى 1.40 دولار بحلول نهاية العام إذا توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق للتجارة هذا الأسبوع وإذا تلاشى الحديث عن أسعار فائدة سلبية.

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