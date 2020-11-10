مدير وكالة الطاقة الدولية: الأسواق تشهد تطورات إيجابية تعزز الاستقرار

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، أن أسواق الطاقة الجديدة تشهد تطورات إيجابية من شأنها تعزيز الاستقرار الجيوسياسي وتحقيق المزيد من الازدهار في العالم، مضيفاً إن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول يمثل فعالية مهمة للعامة على صعيد القطاع العالمي والإقليمي.

وأضاف المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية في مشاركته في إحدى جلسات مؤتمر أديبك 2020 الافتراضية إن العالم يشهد المزيد من الزخم والاستثمارات في تقنيات الطاقة النظيفة والذي يتجسد في التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه ما يوفر توازناً جيداً بين واقع الطاقة وواجباتنا تجاه المناخ وقد بلغت قيمة الاستثمارات لهذا العام نحو 40 مليار دولار.

وذكر أنه لاحظ التحول في خريطة الطاقة العالمية وتأثير أنماط العرض والطلب الجديدة في الكفاءة السياسيّة والدعوة إلى اعتماد مصادر طاقة أنظف توفر المزيد من الفرص والتحديات على حد سواء.

وأكد أن الزيادة الحديثة نسبياً في إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة أدت إلى حدوث تحوّل جوهري في الجغرافيا السياسية للطاقة على عدة أصعدة، موضحاً أنه في 12 عاماً فقط من عام 2007 إلى 2019، زاد معدل إنتاج الولايات المتحدة من النفط أكثر من 240%، حيث أنتجت ما يزيد على 13 مليون برميل في يناير من هذا العام وأن الشراكات في مجال الطاقة قد يكون لها تأثير كبير في المجالات السياسية والدبلوماسية الأخرى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز