«موديز» تتوقع تراجع الإصدار العالمي للصكوك بشكل طفيف في 2020

المصدر: دبي - رويترز

ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن من المتوقع أن يتراجع الإصدار العالمي للصكوك بشكل طفيف في العام الحالي بعد أربعة أعوام من نمو متواصل.

وتتوقع موديز أن يبلغ حجم الإصدار العالمي للصكوك 170 مليار دولار هذا العام، انخفاضاً من 179 مليار دولار في 2019.

وقال نيتيش بوجناجاروالا، نائب رئيس خدمة المستثمرين في موديز: تراجع نشاط الإصدار في النصف الأول من العام يمكن أن يعزا إلى الجائحة. وذكرت موديز أن الإصدار السيادي من أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية استقر أثناء الأزمة على الرغم من تفاقم العجز في الموازنات العامة بسبب انخفاض أسعار النفط، فضلاً عن الإنفاق المرتبط بجائحة كورونا.

ونمت سوق الصكوك العالمية بخطى سريعة من 80 مليار دولار إلى 179 مليار في الأعوام الأربعة الماضية بدعم من حشد كبير للصناديق المتفقة مع الشريعة في الخليج.

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