«لوفتهانزا» تتطلع لجمع أكثر من نصف مليار يورو بطرح سندات قابلة للتحويل

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أعربت شركة «لوفتهانزا» عن تطلعها لجمع أكثر من نصف مليار يورو من سندات قابلة للتحويل، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه للتغلب على تداعيات أزمة جائحة كورونا التي تسببت في خسائر فادحة لشركات الطيران.

وأعلنت الشركة في مذكرة لحملة الأسهم أنها تطرح سندات تستحق عام 2025 بقيمة تصل إلى 600 مليون يورو (709 ملايين دولار). وكانت لوفتهانزا تأمل في جمع نحو 525 مليون يورو، ولكن غيرت من الشروط خلال ساعات من الإعلان الأول بسبب ارتفاع الطلب.

وجاءت الشروط المحسنة للمستثمرين في أعقاب البيانات الواعدة بشأن لقاح مضاد لفيروس كورونا، تعمل على إنتاجه شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية. وأوضحت الشركة أنها تطرح السندات بفوائد تتراوح بين 2 و2.5% سنوياً، تدفع نصف سنوياً في شكل متأخرات، وذلك بعد أن أعلنت في وقت سابق أن الفوائد سوف تصل إلى 2.75%.

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