الدولار ينخفض لأدنى مستوى أمام الجنيه المصري خلال 8 أشهر

المصدر: البيان الإلكتروني

انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات أمس الاثنين، ليسجل أدنى مستوى له في 8 أشهر عند مستوى 15.60 جنيها.

وانخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في عدد كبير من البنوك المصرية، ليسجل أقل سعر في بنكي المصرف المتحد والبنك التجاري الدولي- مصر عند 15.60 جنيها للشراء و15.70 جنيها للبيع، فيما سجل في بنوك الإسكندرية ومصر إيران والشركة المصرفية 15.61 جنيها للشراء و15.72 جنيها للبيع.



وفي بنكي الأهلي ومصر وصل لمستوى 15.62 جنيها للشراء و15.72 جنيها للبيع، وتداول بنفس السعر في بنك التعمير والإسكان، وبسعر 15.63 جنيها للشراء و15.73 جنيها للبيع في البنك الأهلى اليوناني وعودة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز