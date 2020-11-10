نتائج مبشرة حول لقاح كورونا تعيد الآمال إلى "وول ستريت"

المصدر: ​نيويورك - وكالات

استهلت الأسهم الأمريكية جلسة الاثنين بقفزة كبيرة محققة نتائج إيجايية ومسجلة أرقاما قياسية جديدة، بعد أن أعلنت شركتا "بفايزر" و"بيونتك" أن تجارب المرحلة الثالثة على لقاح فيروس كورونا أثبتت فعاليته بنسبة 90%، ما منح المستثمرين دفعة معنوية كبيرة وتزامن الإعلان عن فعالية اللقاح مع انتهاء إسبوع الانتخابات الرئاسية الأمريكية بفور المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقفز مؤشر "داو جونز" 1300 نقطة، 4.6%، ليصل إلى 29631 نقطة مسجلاً أعلى رقم له على الإطلاق العام الحالي، في حين ارتفع ستاندرد اند بورز 106 نقاط، 3.3%، كما سجل ناسداك ارتفاعا بواقع 74 نقطة.

انتشال الاقتصاد الأمريكي

وترى "وول ستريت" الإعلان عن نجاح اختبارات اللقاح، بمثابة علامة على أن صناعة الأدوية قد تتوصل قريبًا إلى طريقة للسيطرة على وباء أدى إلى إخراج الاقتصاد الأمريكي عن مساره معظم عام 2020 وأودى بحياة أكثر من 230 ألف أمريكي.

وجاءت نسبة فعالية اللقاح التي كشفت عنها الشركتان أفضل مما كان متوقعاً، وقال الدكتور أنتوني فوسي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إن اللقاح الفعال بنسبة 50٪ إلى 60٪ سيكون مقبولاً.

وشهدت شركات السفر والمطاعم والضيافة التي عانت الأمرين طيلة الفترة الماضية جراء تداعيات أزمة كورونا، قفزة كبيرة في أسهمها خلال جلسة تداول يوم الاثنين مسجلة مكاسب جيدة.

وارتفعت أسهم شركة كرنفال للرحلات البحرية بنسبة 39٪ ، وقفزت شركة ساوثويست إيرلاينز بنسبة 22٪ وسجلت أسهم شركة "والت ديزني" ارتفاعاً بنسبة 14٪ حيث يراهن المستثمرون على أن اللقاح قد يسمح لمزيد من المصطافين بحضور العديد من المتنزهات الترفيهية.

وحققت أسهم البنوك كذلك نتائج إيجابية حيث ارتفعت أسهم "جيه بي مورجان تشيس" و"بنك أوف أمريكا" و"سيتي جروب" بأكثر من 10٪، في حين سجل "ويلس فارجو" ارتفاعاً بنسبة 13٪ تقريباً.

في المقابل تلقت شركات التكنولوجيا أو ما يعرف ب "تجارة البقاء في المنزل" صفعة كبيرة، حيث هوت أسهم "زوم" حوالي 17 ٪ وتراجعت "أمازون" 5.2 ٪، وخسرت "نتفليكس" 8.3 ٪.

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