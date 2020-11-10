«بايدن» و«اللقاح» يحلّقان بالأسواق العالمية إلى مستويات تاريخية
حلّقت الأسواق العالمية أمس، إلى مستويات تاريخية وقياسية احتفاءً بفوز جون بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد الإعلان عن لقاح محتمل ضد «كوفيد 19» بفعالية تتجاوز 90%.
ومحلياً اقتفت الأسهم أثر المكاسب العالمية، وربح رأسمالها 11 مليار درهم، وصعد سوق دبي بأكبر وتيرة يومية في شهرين ونصف بنسبة 1.75%، فيما بلغ سوق أبوظبي أعلى مستوياته منذ مارس بنسبة 0.79%.
وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بأكثر من 5%، مستفيدة من قفزة بنحو 9% في سهم «فايزر» بينما قفزت أسهم «بيوانتك» 16%، إضافة إلى مكاسب شركات الطيران. وأعلنت «فايزر» وشريكها الألماني «بيوانتك» أن اللقاح أثبت فعالية تتجاوز 90% ضد الفيروس.
وارتفع «داو جونز» 5.4% أو ما يعادل 1533 نقطة إلى 29.857 ألف نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق، كما صعد «ستاندرز آند بورز» 3.7% أو 129 نقطة مسجلاً مستوى قياسياً عند 3639 نقطة، فيما ارتفع «ناسداك» 1.2% أو 146 نقطة إلى 12.041 ألف نقطة.
وقفزت الأسهم الأوروبية، وارتفع مؤشر ستوكس 600 1.3 %، وصعد داكس الألماني 1.6 %. ورحبت أسواق آسيا بفوز جو بايدن، وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي 2.12 % مسجلاً أعلى مستوى له في 29 عاماً. كما ارتفع توبكس 41. 1%، وارتفعت بورصة تايوان 19. 1%. وقفز إس أند بي/ إيه.إس.إكس 200 الأسترالي 75. 1%، كما قفز أوول أورديناريز 89. 1%، وارتفع كوسبي الكوري الجنوبي 27. 1%، وارتفع شنغهاي 67. 1%، وارتفع هانج سينج في هونج كونج 22. 1%.
وقفز سعر خام برنت 8.5% إلى 42.81 دولار للبرميل، وهبط سعر الذهب أكثر من 4% إلى 1872.39 دولاراً للأوقية، كما هبط سهم شركة "زووم فيديو"16% إلى 419.8 دولار.