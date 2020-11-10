«بايدن» و«اللقاح» يحلّقان بالأسواق العالمية إلى مستويات تاريخية

المصدر: نيويورك - وكالات

حلّقت الأسواق العالمية أمس، إلى مستويات تاريخية وقياسية احتفاءً بفوز جون بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد الإعلان عن لقاح محتمل ضد «كوفيد 19» بفعالية تتجاوز 90%.

ومحلياً اقتفت الأسهم أثر المكاسب العالمية، وربح رأسمالها 11 مليار درهم، وصعد سوق دبي بأكبر وتيرة يومية في شهرين ونصف بنسبة 1.75%، فيما بلغ سوق أبوظبي أعلى مستوياته منذ مارس بنسبة 0.79%.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بأكثر من 5%، مستفيدة من قفزة بنحو 9% في سهم «فايزر» بينما قفزت أسهم «بيوانتك» 16%، إضافة إلى مكاسب شركات الطيران. وأعلنت «فايزر» وشريكها الألماني «بيوانتك» أن اللقاح أثبت فعالية تتجاوز 90% ضد الفيروس.

وارتفع «داو جونز» 5.4% أو ما يعادل 1533 نقطة إلى 29.857 ألف نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق، كما صعد «ستاندرز آند بورز» 3.7% أو 129 نقطة مسجلاً مستوى قياسياً عند 3639 نقطة، فيما ارتفع «ناسداك» 1.2% أو 146 نقطة إلى 12.041 ألف نقطة.

وقفزت الأسهم الأوروبية، وارتفع مؤشر ستوكس 600 1.3 %، وصعد داكس الألماني 1.6 %. ورحبت أسواق آسيا بفوز جو بايدن، وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي 2.12 % مسجلاً أعلى مستوى له في 29 عاماً. كما ارتفع توبكس 41. 1%، وارتفعت بورصة تايوان 19. 1%. وقفز إس أند بي/‏‏‏‏‏‏ إيه.إس.إكس 200 الأسترالي 75. 1%، كما قفز أوول أورديناريز 89. 1%، وارتفع كوسبي الكوري الجنوبي 27. 1%، وارتفع شنغهاي 67. 1%، وارتفع هانج سينج في هونج كونج 22. 1%.

وقفز سعر خام برنت 8.5% إلى 42.81 دولار للبرميل، وهبط سعر الذهب أكثر من 4% إلى 1872.39 دولاراً للأوقية، كما هبط سهم شركة "زووم فيديو"16% إلى 419.8 دولار.

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