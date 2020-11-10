سهم «أمريكان إكسبريس» يقفز 22 %.. و«بوينج» يربح 14.6 % بدعم اللقاح

المصدر: نيويورك - وكالات

ارتفعت أسهم شركتي «أمريكان إكسبريس» و«بوينج» بشكل قوي خلال التعاملات، ليكونا أكبر الرابحين في مكونات مؤشر «داو جونز».

وصعد سهم شركة الخدمات المالية «أمريكان إكسبريس» بأكثر من 22% ليصل إلى 117.97 دولاراً، كما زاد سهم صانعة الطائرات الأمريكية «بوينج» بنحو 14.6% مسجلاً 180.75 دولاراً.

وجاء ذلك بالتزامن مع مكاسب «وول ستريت»، حيث ارتفع مؤشر «داو جونز» بنحو 4.7% أو 1333 نقطة ليصل إلى 29.656 ألف نقطة، في تمام الساعة 9:23 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكان المؤشر الذي يغلب عليه الطابع الصناعي قفز إلى مستوى قياسي في بداية جلسة التداول مع ارتفاع «وول ستريت» بأكثر من 5% بعد إعلان فاعلية لقاح «فايزر» بأكثر من 90% ضد الوباء.

وتؤدي الزيادة بنحو دولار واحد في أي مكون من مكونات «داو جونز»، إلى ارتفاع بنحو 6.58 نقاط في المؤشر.

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