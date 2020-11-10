توقعات بوصول مؤشر "ستاندرد أند بورز" إلى 4000 نقطة مطلع 2021

أكد بنك الاستثمار الأمريكي جيه بي مورجان، اليوم، أنه يتوقع أن يصل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 للأسهم الأمريكية إلى مستوى 4000 نقطة في مطلع العام المقبل.

ووصف إعلان فايزر بشأن لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 بأنه "أحد أفضل العوامل الداعمة لمكاسب متواصلة في سنوات".

وقال البنك في مذكرة إلى العملاء: "بعد فترة طويلة من مخاطر مرتفعة (حرب تجارية عالمية، وجائحة كوفيد 19، والشكوك التي أحاطت بالانتخابات الأمريكية.. إلخ)، فإن التوقعات تتضح بشكل كبير، خصوصاً مع أنباء عن لقاح فعال للغاية لكوفيد 19".

وأضاف البنك إنه يتوقع أن يصعد المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية إلى نحو 4500 نقطة بحلول نهاية 2021، وهي قفزة تبلغ 25 في المئة من المستويات الحالية.

وصعد المؤشر أكثر من 3%، متجاوزاً مستوى 3600 نقطة أثناء التعاملات اليوم.

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