الذهب يتهاوى 97 دولاراً في أكبر هبوط يومي منذ 2013

المصدر: لندن-وكالات

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 97 دولاراً عند تسوية أولى تعاملات الأسبوع، بفعل قوة العملة الأمريكية ومكاسب أسواق الأسهم العالمية القوية على خلفية الأنباء الإيجابية حول لقاح محتمل ضد «كورونا».

وتعرض المعدن الأصفر لأكبر خسائر يومية من حيث القيمة والنسبة المئوية منذ عام 2013، بفعل تزايد شهية الإقبال على المخاطرة لدى المستثمرين وسط نتائج أولية تشير لفاعلية اللقاح المحتمل ضد الوباء الذي أضر النشاط الاقتصادي.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية في مستهل تعاملات اليوم، مع مكاسب تتجاوز 1500 نقطة في مؤشر «داو جونز»، قبل أن تتراجع قليلاً وسط التعاملات عن هذه القمة.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 5% أو 97.3 دولاراً إلى 1854.40 دولاراً للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات بأكثر من 0.7% ليصل إلى 92.911 نقطة.

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