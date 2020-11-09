5.42 مليارات دولار أرباح «ماكدونالدز» الربعية

المصدر: نيويورك -د ب أ

أعلنت شركة «ماكدونالدز» للوجبات السريعة، عن تحقيق نتائج أفضل من المتوقعة خلال الربع الثالث من العام، بحسب ما جاء في تقرير إخباري اليوم.

وتأتي أرباح الشركة في الوقت الذي تحقق فيه المطاعم المتميزة في خدمتي طلب الطعام من السيارة (درايف ثرو)، وتوصيل الطلبات للمنازل، استفادة جيدة أثناء فترة تفشي وباء كورونا.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن سلسلة مطاعم الوجبات السريعة سجلت أرباحاً بلغت قيمتها 42ر5 مليارات دولار، لتتجاوز بذلك توقعات المحللين للربع الرابع على التوالي.

وكانت مطاعم «ماكدونالدز» أعلنت من قبل تسجيل زيادة في مبيعاتها في الولايات المتحدة بنسبة 6ر4%، خلال نفس الربع من العام، على أساس سنوي، إلا أن تلك الزيادة لم تكن كافية لتعويض ضعف المبيعات في الخارج، حيث تراجعت المبيعات خلال نفس الفترة على الصعيد العالمي بنسبة 2ر2%.

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