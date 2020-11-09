الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى في 8 أشهر

المصدر: لندن-رويترز

قفزت سوق الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر اليوم بعد أن أعلنت شركتا فايزر وبيونتك عن تقدم قوي في لقاحهما المضاد لمرض كوفيد-19.

بينما أثار فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية آمالاً بسياسة تجارية أكثر استقراراً للولايات المتحدة.

وقالت فايزر وشريكتها، شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتك، إن اللقاح التجريبي أظهر فعالية بنسبة تزيد على 90 بالمئة في منع الإصابة بكوفيد-19 وفقاً لبيانات أولية من دراسة واسعة النطاق.

وقفز المؤشر ستوكس 600 الأوروبي حوالي 4% مسجلاً أفضل أداء ليوم واحد منذ أواخر مارس.

وجاءت أسهم شركات السفر والترفيه، التي كانت الأكثر تضرراً من الجائحة، بين أفضل القطاعات أداء في جلسة اليوم وصعدت سبعة في المئة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر.

وقفزت أسهم بيونتك أكثر من 15% دافعة المؤشر داكس الألماني ليغلق على مكاسب 5 %. ولقي المؤشر دعماً أيضاً من بيانات تجارية إيجابية لشهر سبتمبر أيلول. وفي بورصة لندن أغلق المؤشر فايننشال تايمز المثقل بأسهم شركات التصدير مرتفعاً 4.7%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز