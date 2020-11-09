6.1 مليارات دولار أرباح «سوفت بنك» الفصلية

المصدر: طوكيو - د ب ا

أعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 5ر627 مليار ين (1ر6 مليارات دولار) في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضيين.

وذلك مقارنة بتكبدها خسائر بقيمة 2ر700 مليار ين خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويرجع ذلك جزئياً إلى مكاسب الاستثمار التي حققها صندوقها فيجن، الذي يركز على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وذلك مع انحسار الموجة الأولى من فيروس كورونا خلال الربع الثالث.

كما حققت مجموعة سوفت بنك المتخصصة في التكنولوجيا والاستثمار مبيعات بقيمة 18ر1 تريليون ين خلال الربع الثالث، بارتفاع بنسبة 4ر11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكانت المجموعة قد تكبدت خسائر بقيمة 962 مليار ين في العام الماضي السابق الذي انتهى في 31 مارس الماضي، وذلك بعدما تكبد صندوق فيجن خسائر استثمار بقيمة 8ر1 تريليون ين بسبب التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

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