«بايدن» و«لقاح كورونا» يغردان بالأسواق العالمية إلى مستويات تاريخية

المصدر: نيويورك - وكالات

غردت الأسواق العالمية، أمس، إلى مستويات قياسية جديدة، احتفاءً بفوز جون بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، ومع التفاؤل بشأن لقاح محتمل ضد الوباء ذي فعالية تتجاوز 90 %.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بأكثر من 5 %، في مستهل أولى جلسات الأسبوع الجاري، واستفادت البورصة الأمريكية من قفزة بنحو 9 % في سهم «فايزر»، إضافة إلى مكاسب شركات الطيران، بدعم التطورات الإيجابية بشأن لقاح «كورونا»، والتي من شأنها أن تحد من القيود المفروضة على الحركة والسفر.

وأعلنت «فايزر» وشريكها الألماني «بيوانتك»، أن اللقاح الذي يتم العمل على تطويره، أثبت فعالية تتجاوز 90 % ضد الفيروس. وارتفع «داو جونز» الصناعي بنسبة 5.4 %، أو ما يعادل 1533 نقطة، ليصل إلى 29.857 ألف نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

كما صعد مؤشر «ستاندرز آند بورز» بنسبة 3.7 %، أو 129 نقطة، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، عند 3639 نقطة، فيما ارتفع «ناسداك» بأكثر من 1.2 %، أو 146 نقطة، إلى 12.041 ألف نقطة. وارتفعت أسهم فايزر بنسبة 9 %، بينما قفزت أسهم «بيوانتك» بنسبة 16 %، بعد فترة وجيزة من الإعلان.

كما قفزت الأسهم الأوروبية، بدعم فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وزاد سهم شركة إنفنيون لإنتاج الرقائق، بفضل توقعات بإيرادات قوية، وارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.3 %، وصعد داكس الألماني 1.6 %.

ورحبت مؤشرات الأسواق في منطقة آسيا المحيط الهادئ، بفوز جو بايدن، وأغلقت على ارتفاعات جماعية، وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي 2.12 %، ليغلق عند 84. 24839، مسجلاً أعلى مستوى له في 29 عاماً. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، بنسبة 41. 1 %، إلى 9. 1681، وأغلقت بورصة تايوان على ارتفاع بنسبة 19. 1 %، عند 47. 13127 نقطة.

وقفز مؤشر إس أند بي/ إيه.إس.إكس 200 للأسهم الأسترالية، بنسبة 75. 1 %، إلى 8. 6298، كما قفز مؤشر أوول أورديناريز الأوسع نطاقاً، بنسبة 89. 1 %، إلى 7. 6515. وارتفع مؤشر كوسبي للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 27. 1 %، ليغلق عند 2. 2447 نقطة. وارتفع مؤشر شنغهاي المركب في الصين بنسبة 67. 1 %، وارتفع مؤشر هانج سينج في هونغ كونغ بنسبة 22. 1 %.

ومن جانبه، قفز سعر خام برنت تسوية يناير، بـ 6. 2 %، إلى 48. 40 دولاراً، وفي المقابل، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 4 %، إلى 1872.39 دولاراً للأوقية، وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 3.7 %، إلى 1878.90 دولاراً للأوقية.

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