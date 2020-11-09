تعطل المعاملات المصرفية عبر الإنترنت بمصارف «فولكس» الألمانية

المصدر: برلين -د ب أ

يواجه العديد من عملاء سلسلة مصارف فولكس بنك في ألمانيا، صعوبات منذ صباح اليوم، في إتمام معاملاتهم عبر الإنترنت، أو في ماكينات الصرف الآلي لهذه المصارف.

وأعلنت شركة (فيدوسيا آند جي إيه دي)، مزودة الخدمة، أن أعطالاً حدثت في 150 مصرفاً من إجمالي 840 مصرفاً لفولكس بنك، في جميع أنحاء ألمانيا، وأضافت الشركة أن السبب في ذلك، هو تغير في النظام، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة.

وذكرت الشركة، أن اللجنة تعمل بوتيرة سريعة، من أجل إعادة ضبط النظام، وأوضحت أن من المنتظر خلال هذا اليوم، أن تتاح الأنظمة للعمل مرة أخرى، بالشكل المعتاد.

واستبعدت الشركة أن يكون هجوم لقراصنة إنترنت، هو السبب في العطل.

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