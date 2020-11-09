أسعار النفط تقفز والذهب يهبط بعد إعلان شركة أمريكية نجاح لقاح كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قفزت أسعار النفط العالمية أكثر من 8% ووصلت إلى نحو 42 دولاراً للبرميل بعد إعلان شركة فايزر الأمريكية اليوم عن فعالية لقاح فيروس كورونا بنسبة 90%. وفقاً لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب

بينما هبطت أونصة الذهب وخسرت 2% خلال لحظات مع أخبار نجاح لقاح كورونا، بعد أن كانت مرتفعة صباح اليوم، ويبدو أن نجاح التجارب تضغط على أداء المعدن الثمين.

وتأمل شركة فايزر"Pfizer " بأن تكون أول شركة أمريكية لتصنيع الأدوية تكشف عن بيانات ناجحة من المرحلة الأخيرة من تجربة لقاح فيروس كورونا COVID-19، قبل منافستها مودرن. ومن المقرر أن تجرى لجنة مراقبة البيانات أول تقييم لها لأداء اللقاح بعد إصابة 32 مشاركًا في التجربة بفيروس كورونا الجديد.

وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، إنه بحلول نهاية العام، تقدر الشركة أنها تستطيع تزويد الولايات المتحدة بـ 40 مليون جرعة من لقاح كوورنا، كما أنها اتفقت معها لإطلاق اللقاح بحلول مارس 2021، وذلك وفقا لما

ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية. وتوقع بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، أن تتمكن شركة فايزر من تزويد الولايات المتحدة بـ 40 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية العام.

أضاف بورلا: أن الشركة قد تصدر بيانات حول ما إذا كان اللقاح يعمل أم لا في وقت مبكر من هذا الشهر، هذا الاحتمال يبدو الآن ضئيلاً في أحسن الأحوال وخصوصا أن عقد الشركة مع الحكومة الأمريكية يتطلب منها تسليم لقاح لفيروس كورونا بحلول مارس الماضي.

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