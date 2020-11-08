مطار «تيجل» الألماني يخرج للمعاش

المصدر: برلين - د ب أ

عقب نشاط استمر 60 عاماً، أقلعت آخر طائرة مجدولة من مطار «تيجل» في برلين، أمس، ليخرج المطار الواقع في وسط برلين من الخدمة لصالح مطار العاصمة الجديد. ومن بين الشركات التي ودعت المطار مجموعة «لوفتهانزا»، وستتركز بعد ذلك الحركة الجوية في «شونفيلد»، حيث تم افتتاح مطار العاصمة الجديد «فيلي برانت» الأسبوع الماضي. وسيحل المطار الجديد أيضاً محل مطار «تيمبلهوف»، الذي تم إغلاقه بالفعل عام 2008.

ومع إغلاق تيجل، سيتخلص مئات الآلاف من سكان برلين من ضوضاء الطائرات.ومن المتوقع أن يصعد مئات الضيوف إلى شرفة الزوار لتوديع المطار.

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