أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي بسبب إنهيار الليرة

المصدر: وكالات

أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي مراد أويسال من منصبه، وعين وزير المالية السابق ناجي إقبال بدلا منه، حسبما قالت الصحيفة الرسمية، السبت.

وجاءت هذه الخطوة في مرسوم رئاسي بعد هبوط قياسي لليرة التركية أمام الدولار.

وأغلقت الليرة على 8.5445 أمام الدولار، الجمعة، بعد أن تراجعت لمستوى قياسي بلغ 8.58، وهبطت العملة التركية 30 بالمئة أمام الدولار هذا العام.

وأصبح أويسال محافظا للبنك المركزي في يوليو 2019 عندما عينه أردوغان خلفا لمراد جتينقايا.

وتولى ناجي إقبال حقيبة المالية بين عامي 2015 و2018، عندما عين رئيسا لمديرية الإستراتيجية والميزانية الرئاسية.

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