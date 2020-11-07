النفط يتراجع 4%

المصدر: (رويترز)

جرت تسوية النفط عند أقل من 40 دولارا للبرميل الجمعة، إذ أججت زيادة حالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا المخاوف من ضعف الطلب ومع حالة الحذر في الأسواق بسبب تواصل عملية الفرز الطويلة للأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

فقد سجلت فرنسا عددا غير مسبوق من حالات الإصابة، مما يذكي المخاوف من أن فرض إجراءات إغلاق إضافية في أوروبا قد يلقي بظلال على الطلب.

وفي الانتخابات الأمريكية، يحظى المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن بتفوق على الرئيس دونالد ترامب في جورجيا وبنسلفانيا، ليزداد قربا من الفوز بالبيت الابيض، إذ لا يزال فرز الأصوات مستمرا في مجموعة من الولايات.

وجرت تسوية خام برنت على انخفاض 1.48 دولار، بما يعادل 3.62 بالمئة، إلى 39.45 دولارا للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.65 دولار، أو 4.25 بالمئة، إلى 37.14 دولارا للبرميل.

لكن كلا الخامين حققا مكسبا أسبوعيا، إذ صعد برنت 5.8 بالمئة وزاد الخام الأمريكي 4.3 بالمئة.

كما ضغط على السوق انحسار احتمالات حزمة تحفيز أمريكية كبيرة.

فقد قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل اليوم إن الإحصائيات الاقتصادية، والتي منها نزول البطالة بنقطة مئوية في الولايات المتحدة، تشير إلى أنه يتعين على الكونجرس تبني حزمة تحفيز أصغر فيما يرتبط بفيروس كورونا، والتي تتركز بشكل كبير على تأثير الجائحة.

وقال بوب يوجر مدير عقود الطاقة في ميزوهو "النفط الخام شديد التأثر بتوقعات التحفيز التي تلقت لتوها ضربة وازدادت سوءا... وضع فيروس كورونا هو أكثر مؤشر سلبي بالنسبة للطلب يمكن أن تراه".

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