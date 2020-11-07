النفط يتراجع مع ارتفاع إصابات «كوفيد 19»

المصدر: طوكيو - رويترز

نزل النفط الأمريكي ما يزيد على 2% أمس، إذ أججت إجراءات عزل عام جديدة في أوروبا لوقف ارتفاع إصابات «كوفيد 19» المخاوف بشأن توقعات الطلب، بينما تظل الأسواق في حالة من التوتر بفعل عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية والمستمرة لفترة طويلة. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.06 دولار أو ما يعادل 2.7% إلى 37.73 دولاراً للبرميل.

وتراجع خام برنت 1.05 دولار أو ما يعادل 2.6% إلى 39.88 دولاراً. وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى «أواندا»: تصاعد «كوفيد 19» في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة من المرجح أن يوجه ضربة للاستهلاك.

وأضاف: في ظل غياب دليل ملموس على أن «أوبك+» تتحرك صوب إبطاء أو عكس وتيرة زيادات الإنتاج، فإن اختلال التوازن بين العرض والطلب يحد موجة ارتفاع النفط التي بدأت قبل الانتخابات. وخفضت المفوضية الأوروبية أيضاً توقعاتها الاقتصادية وتنبأت بأن الاتحاد الأوروبي لن يشهد انتعاشاً إلى مستويات ما قبل الفيروس حتى 2023.

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