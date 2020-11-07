الذهب يسجل أفضل أداء أسبوعي في 3 أشهر

المصدر: نيويورك - رويترز

ارتفع الذهب أمس، ومضى على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من ثلاثة أشهر، إذ انخفض الدولار بفعل الضبابية المحيطة بنتيجة الانتخابات الأمريكية، مع مراهنات على تلقي المعدن الأصفر الدعم بفعل استمرار تحفيز مدفوع بالجائحة وسياسة نقدية تيسيرية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1953.21 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وقفزت الأسعار 2.4% ما يجعلها بصدد تحقيق مكسب أسبوعي 3.9% وهو الأكبر للذهب منذ أواخر يوليو. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1954.20 دولاراً للأوقية.

وقال مايكل هيوسون، رئيس تحليلات السوق لدى «سي.إم.سي ماركتس» في المملكة المتحدة: «آفاق الذهب إيجابية»، مشيراً إلى ضغوط تفرضها الضبابية على الدولار.

وأضاف: يمكن أن يصبح الأمر فوضوياً، من المرجح أن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أكثر نزوعاً للتدخل نتيجة لذلك، بسبب أن السياسيين منشغلون للغاية بالنزاع، والدولار سيواصل الهبوط.

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