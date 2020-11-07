«واتساب» ينافس على سوق الدفع بواسطة الهاتف

دخل تطبيق «واتساب» المعركة على سوق الدفع بواسطة الهاتف المحمول في الهند، ليتنافس مع «غوغل» و«علي بابا» اللتين تعملان أصلاً في هذه السوق الواعدة جداً.

وأعلنت الشركة التابعة لـ«فيسبوك» إطلاق خدمة «واتساب باي» للدفع بعد ساعات من حصولها على الإذن من الهيئة الهندية المنظّمة لقطاع خدمات الدفع.

وتعتبَر الهند أكبر سوق لخدمات المراسلة بواسطة الهواتف المحمولة، إذ يبلغ عدد مستخدميها نحو 400 مليون. ويتيح «واتساب باي» تَلقّي الأموال وإرسالها بواسطة منصة المراسلة. وكانت الخدمة أُطلقت للمرة الأولى في منتصف يونيو الفائت في البرازيل التي تشكّل السوق الثانية لـ«واتساب» بعد الهند.

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