نمو الوظائف الأمريكية يتباطأ في أكتوبر

المصدر: (واشنطن - رويترز)

وظف أرباب الأعمال الأمريكيون في أكتوبر أقل عدد من الموظفين في خمسة أشهر، ما يقدم أوضح برهان حتى الآن على أن انتهاء التحفيز المالي وارتفاع الحالات المصابة الجديدة بكوفيد 19 قوضا زخم التعافي الاقتصادي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية في تقريرها للتوظيف الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 638 ألفاً الشهر الماضي بعد زيادة 672 ألفاً في سبتمبر، في أقل ارتفاع منذ بدء تعافي الوظائف في مايو ليظل التوظيف دون ذروة بلغها في فبراير.

وانخفض معدل البطالة إلى 6.9% من 7.9% في سبتمبر. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الوظائف 600 ألف وظيفة في أكتوبر، وانخفاض معدل البطالة إلى 7.7%. ويبرز التقرير التحديات التي تواجه الرئيس القادم، سواء كان الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب أو الديمقراطي جو بايدن، لإبقاء الاقتصاد ينمو مع تعافيه من أسوأ ركود منذ الكساد الكبير. (

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