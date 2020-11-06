توقعات بفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية على واردات أمريكية

المصدر: بروكسل - رويترز

قال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي سيفرض على الأرجح رسوماً جمركية على واردات أمريكية بأربعة مليارات دولار الأسبوع المقبل، وذلك بعد تأييد من منظمة التجارة العالمية له في نزاع بشأن الدعم المقدم لشركة صناعة الطائرات بوينغ.

وأيدت غالبية حكومات الاتحاد بالفعل فرض الرسوم، والتي من المتوقع دخولها حيز التنفيذ بعد اجتماع لوزراء تجارة الاتحاد يوم الاثنين، وهو ما يأتي رداً على رسوم جمركية أمريكية على بضائع أوروبية على خلفية الدعم المقدم إلى إيرباص منافسة بوينغ.

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