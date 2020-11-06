الخطوط اليابانية تجمع 1.6 مليار دولار من بيع أسهم بسبب الجائحة

المصدر: طوكيو - رويترز

قالت الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) إنها ستجمع ما يصل إلى 168 مليار ين (1.62 مليار دولار) عبر بيع أسهم جديدة لدعم وضعها المالي مع تضرر السفر الجوي من جائحة «كوفيد19».

وتواجه شركات الطيران في أنحاء العالم صعوبات لتجاوز الجائحة التي ألقت بظلال قاتمة على قطاع السفر العالمي. وعلى الرغم من أن اليابان لم تتضرر بشدة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، فإن قطاع السفر بها يعاني.

وقالت الشركة في إفصاح تنظيمي «ننوي استخدام صافي عوائد إصدار الأسهم الجديدة لإعادة هيكلة هيكل أنشطة مجموعة الخطوط الجوية اليابانية في عصر ما بعد كوفيد19».

وقالت الشركة إنها تعتزم استخدام 80 مليار ين في استثمارات لتسريع خفض انبعاثات الكربون، و15 مليار ين لإعادة الهيكلة لمرحلة ما بعد كوفيد19، وخمسة مليارات ين «للاستجابة للاحتياجات الاجتماعية» بعد كوفيد19، والباقي لسداد ديون. وقالت الخطوط اليابانية إنها ستبيع ما يصل إلى 91 مليون سهم جديد لمستثمرين محليين وعالميين.

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