وول ستريت تحقق مكاسب مع انتظار المستثمرين نتائج الانتخابات الأمريكية

المصدر: (د ب أ)

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية أداءها القوي هذا الأسبوع، حيث ارتفعت في نهاية تعاملات يوم الخميس، وسط مؤشرات على أن مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن على بعد خطوات من البيت الأبيض.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 52ر542 نقطة، أو9ر1% ، ليصل إلى 18ر28390 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 01ر67 نقطة، أو 9ر1% ، ليصل إلى 45ر3510 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 15ر300 نقطة ، أو 6ر2% ، ليصل إلى 93ر11890 نقطة .

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