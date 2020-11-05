الذهب يبلغ ذروة 3 أسابيع مع هبوط الدولار

المصدر: نيويورك - رويترز

انتعش الذهب ليبلغ أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع، إذ تدعمت الآمال في تحفيز اقتصادي ضخم بفعل الرهانات المتزايدة على فوز جو بايدن بسباق الانتخابات الأمريكية المتقارب، ما نال من الدولار. وارتفع السعر الفوري للذهب 1.4% إلى 1930.66 دولاراً للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 أكتوبر عند 1932.51 دولاراً. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.9% لتسجل 1932.80 دولاراً.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز: إنها التوقعات بالتوصل إلى اتفاق بخصوص التحفيز خلال الأسابيع المقبلة، ولدينا أيضاً اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم، حيث سنسمع صرخات تطالب بحزمة تحفيز إضافية.. الدولار انحسر بشدة على خلفية خطة التحفيز الإضافي المتوقعة بعد الانتخابات.

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