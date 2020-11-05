صندوق الاستثمارات العامة السعودي يشتري 2.04% في «ريلاينس ريتيل فنشرز»

المصدر: دبي - رويترز

قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي إنه اشترى حصة 2.04% في ريلاينس ريتيل فنشرز المحدودة مقابل نحو 1.3 مليار دولار. وريلاينس ريتيل فنشرز هي وحدة التجزئة التابعة لريلاينس إندستريز العاملة في مجالات تشمل النفط والاتصالات.

وقال الصندوق في بيان إن الاستثمار سيعزز بشكل أكبر وجود الصندوق في اقتصاد الهند النشط وقطاع التجزئة الواعد، مضيفاً: يأتي الاستثمار في الشركة بعد استحواذ الصندوق في وقت سابق على حصة 2.32% في منصة جيو بلاتفورمز، شركة الخدمات الرقمية التابعة لشركة ريلاينس للصناعات.

واشترى الصندوق حصة في منصة جيو بلاتفورمز التي تضم وحدة الاتصالات جيو إنفوكوم وتطبيقات للموسيقى والأفلام في يونيو مقابل 1.5 مليار دولار تقريباً. وخاطبت ريلاينس، التي يسيطر عليها الملياردير موكيش أمباني، المستثمرين لشراء حصص في وحدتها للتجزئة. وجمعت ريلاينس بالفعل نحو 20 مليار دولار من المستثمرين العالميين عبر بيع حصص في وحدتها الرقمية جيو بلاتفورمز.

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