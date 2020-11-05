تراجع مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو

المصدر: بروكسل - رويترز

أظهرت بيانات تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في سبتمبر بسبب انخفاض المشتريات في كل الفئات بعد ارتفاع حاد في المبيعات عبر الإنترنت ومبيعات الملابس في أغسطس.

وتراجعت مبيعات التجزئة في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو 2% على أساس شهري في سبتمبر، بينما سجلت زيادة 2.2% على أساس سنوي، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين بانخفاض شهري 1% وزيادة سنوية 2.8%.

جاء هذا عقب ارتفاع 4.2% على أساس شهري وصعود 4.4% على أساس سنوي في أغسطس. وتعطي الأرقام الجديدة صورة متباينة للربع الثالث من العام الذي شهد تخفيف قيود كوفيد-19 في معظم دول الاتحاد الأوروبي، إذ حدثت قفزة في المبيعات في أغسطس جاءت وسط ضعفها في يوليو وسبتمبر.

والسبب الرئيسي في تراجع مبيعات سبتمبر هو انخفاض مبيعات الملابس والمنسوجات 7.6% ونزول طلبيات الشراء عبر البريد والإنترنت 5.5% بعكس التوجه في أغسطس.

أما على أساس سنوي فقد شهدت مبيعات الملابس والمنسوجات أسوأ تراجع في حين شهدت مبيعات السلع الإلكترونية والأثاث والبضائع التي تُطلب بالبريد أو عبر الإنترنت أكبر ارتفاع.

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