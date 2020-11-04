118 % ارتفاع أرباح «إس كيه هينكس» الكورية للرقائق بالربع الثالث

المصدر: سول - د ب أ

أعلنت شركة إس كيه هينكس الكورية الجنوبية لصناعة رقائق الذاكرة ارتفاع صافي دخلها بأكثر من الضعف خلال الربع الثالث من عام 2020. واستفادت الشركة من عدة عوامل أبرزها زيادة الطلب على رقائق الذاكرة.

وأضافت الشركة، التي تعد ثاني أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة بعد سامسونغ، أن صافي دخلها ارتفع بنسبة 118% ليصل إلى 944 مليون يورو في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضيين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويقول مراقبو السوق إن حاجة شركة هواوي الصينية للاتصالات لأشباه المواصلات على وجه الخصوص أدت لنمو الشركة الكورية الجنوبية بصورة كبيرة.

يشار إلى أنه في ظل الحرب التجارية الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، تواجه هواوي حظراً من جانب من الحكومة الأمريكية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز