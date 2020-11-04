زعم ترامب الفوز في الانتخابات يصعد بالنفط

المصدر: نيويورك - رويترز

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% بعدما زعم الرئيس دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الأمريكية الشديدة التقارب، رغم عدم الانتهاء من فرز ملايين الأصوات وبعد بيانات أظهرت نزولاً كبيراً في مخزونات الخام الأمريكية. ويعتبر فوز ترامب داعماً للنفط بسبب العقوبات على إيران ودعمه لتخفيضات أوبك النفطية التي تقودها السعودية لدعم الأسعار.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط 80 سنتاً، بما يعادل 2.1 % إلى 38.46 دولاراً للبرميل. وزاد خام برنت 92 سنتاً، أو 2.3% إلى 40.63 دولاراً.

ومدد كلا الخامين القياسيين مكاسبهما إلى أعلى مستوياتهما في الجلسة، بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 8 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، إذ سبب الإعصار زيتا انخفاضاً للإنتاج في خليج المكسيك خلال تلك الفترة.

وتدعمت أسعار النفط أيضاً باحتمالات دراسة منتجي أوبك وروسيا تأجيل زيادة مزمعة في إنتاج «أوبك+» النفطي من يناير في ظل تقويض الموجة الثانية من فيروس كورونا تعافي طلب الوقود.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز