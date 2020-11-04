الأسواق العالمية تتجاهل الانتخابات الأمريكية وتصعد جماعياً

المصدر: نيويورك - رويترز

ارتفعت كافة مؤشرات الأسهم العالمية بعد أن تجاهل المستثمرون السباق الانتخابي الأمريكي وابتعدوا عن التوقعات، فيما دعمت شركات التكنولوجيا أداء بعض الأسواق. ففي وول ستريت، صعد مؤشر داو جونز الصناعي 2.5% وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 3.7%، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 4.3%. وفي أوروبا، صعد مؤشر داكس الألماني 2%، وزاد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.7%، وارتفع مؤشر كاك الفرنسي 2.4%.

كما ارتفعت الأسهم اليابانية، فيما تتابع الأسواق بحذر نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وصعد مؤشر نيكاي 1.72% متخلياً عن جزء من مكاسبه المبكرة التي تجاوزت 2% ليلامس أعلى مستوى منذ فبراير. وكسب مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.2%.

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